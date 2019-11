Manomette l'antitaccheggio e ruba abbigliamento per 2.500 euro: denunciato

E' durato poco il furto di abbigliamento, per circa 2.500 euro, avvenuto nella giornata di sabato a scapito del negozio Sorelle Ramonda di viale Trieste a Montecchio Maggiore (VI). Dopo la denuncia presentata a Villorba da uno dei titolari, i carabinieri in poche ore sono riusciti a risalire all'identità del ladro provetto, ossia un 40enne russo senza fissa dimora. L'uomo, infatti, aveva manomesso l'antitaccheggio di alcuni capi per poi uscire senza pagare. Dopo una breve indagine è stato però denunciato in stato di libertà.