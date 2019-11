Follina, ladri in abbazia: svaligiato il negozio di souvenir

L'ondata di furti che sta tenendo sotto scacco la provincia di Treviso non ha risparmiato nemmeno un luogo sacro come la storica abbazia di Follina, meta di moltissimi pellegrini soprattutto durante i fine settimana.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso" i banditi sarebbero entrati in azione proprio lo scorso weekend, presumibilmente nella notte tra sabato 23 e domenica 24 novembre, mettendo nel mirino il negozio di souvenir dell'abbazia, gestito dai frati. Domenica mattina don Costantino ha trovato la porta del negozio forzata e il registratore di cassa sparito. Un colpo che non è stato isolato visto che, nel pomeriggio di domenica, altri due furti sono stati segnalati nella vicina frazione di Solighetto. Dei ladri non c'era più alcuna traccia. Un furto davvero vile e meschino: nonostante in cassa ci fossero solo poche decine di euro infatti, ai frati di Follina resta l'amarezza per un gesto simbolo di un'ondata di furti sempre più dilagante e che non si ferma nemmeno davanti ai luoghi di culto.