Furto con scasso nella notte di Capodanno: via sigarette e denaro da una tabaccheria

VITTORIO VENETO Anche l'ultimo dell'anno i ladri non si fermano, tanto che a farne le spese è stata questa volta la tabaccheria di Serravalle, in via Martiri della Libertà. Come infatti riporta "il Gazzettino", nella notte di Capodanno alcuni malviventi hanno dapprima sfondato la porta d'ingresso della rivendita e poi, una volta all'interno, hanno fatto razzia del denaro di fondocassa e di sigarette.

Nessuno però si è accorto di nulla, anche perchè la struttura è priva di allarme, e quindi i ladri hanno potuto operare indisturbati prima di darsi alla fuga. Solo alla riapertura il mattino seguente i titolari del negozio si sono accorti di quanto successo, ma ormai era troppo tardi. Sul fatto indagano ora i carabinieri di Vittorio Veneto, mentre il bottino è ancora da quantificare.