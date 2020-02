Ennesimo colpo dei ladri ai danni del Tennis Club: si pensa ad una baby gang

Tre furti subiti in poco più di un mese. Questo il destino del Tennis Club di via Giorgione a Cornuda. Tutto è iniziato a inizio gennaio quando ignoti, un sabato, hanno rubato la griglia che sarebbe stata usata l'indomani per una grigliata di gruppo. Il secondo episodio, invece, ha visto qualcuno sfondare gli infissi della porta d'ingresso dell'immobile da cui sono poi sparite alcune decine di euro di fondocassa, senza però toccare documenti o alcolici comunque presenti. Proprio questo ultimo aspetto ha insospettito i titolari del Tennis Club, convinti che potesse trattarsi di qualche "ragazzata". Nella notte tra venerdì e sabato, però, ecco l'ennesimo raid messo a segno usando un arnese per il camino per divellere un grosso lucchetto a chiusura della struttura interna da cui è scomparso, ancora una volta, un modesto fondocassa. Inevitabile, quindi, la denuncia ai carabinieri che ora indagano sull'accaduto. Nel frattempo i titolari stanno valutando se installare delle telecamere di sicurezza nell'area per dare eventualmente un volto a quella che, ad una prima analisi, sembra essere una baby gang del posto.