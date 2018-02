Furto alla Apple di Spresiano, spariscono trattori e motocoltivatori

SPRESIANO Furto nella notte all'azienda agricola "Apple" di Spresiano. Ignoti si sono introdotti nella sede di via Don Minzoni forzando un portone d'ingresso del capannone. Lo spazio, utilizzato come magazzino, conteneva una grande quantità di macchinari per l'agricoltura. I titolari hannno visto così sparire un trattore agricolo completo di sollevatore posteriore e diversi attrezzi per l'agricoltura come decespugliatori e motocoltivatori. Nel bottino della banda anche alcuni utensili da officina e contanti per 650 euro. Il danno complessivo per i due fratelli, titolari dell'azienda a Spresiano ma residenti a Nervesa della Battaglia, è ancora da quantificare con esattezza. Indagini ora in corso da parte dei carabinieri di Spresiano, in seguito alla denuncia effettuata alle forze dell'ordine.