Raid notturno in azienda agricola: ladri rubano due trattori e fuggono per i campi

Due trattori di ingente valore e di marca John Deer. Questo il bottino di un raid di alcuni ladri avvenuto nella nottata tra venerdì e sabato all'interno dell'azienda agricola Duregon di via Venezia a Resana. I malviventi hanno difatti raggiunto i mezzi attraverso i campi che circondano la struttura e una volta sul posto ne hanno forzato l'accensione per poi scappare con gli stessi attraverso i medesimi campi. Immediatamente i proprietari hanno contattato i carabinieri che in poco tempo, grazie al segnale Gps dei trattori, sono riusciti a ritrovarli all'interno di un'area di servizio di Villorba, nascosti in un mezzo pesante con targa rumena pronto a dirigersi verso l'Est Europa. Nei guai sono quindi finiti un 50enne e un 42enne rumeni, entrambi denunciati in stato di libertà. Per il 42enne, inoltre, anche una denuncia per porto di un coltello illegale.