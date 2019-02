Due aziende agricole derubate dai ladri in 24 ore: spariti quattro trattori

Sono entrati in azione nella notte tra domenica e lunedì scorsi, mettendo nel mirino per prima l'azienda vitivinicola Canova in via Callunga a Motta di Livenza, già derubata alla fine di gennaio.

Qui, come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", sono riusciti ad aprire gli armadietti e a rubare gli utensili da lavoro più nuovi e costosi portandosi via un bottino di oltre tremila euro. Un colpo che ha lasciato nello sconforto più totale il titolare Remigio Vedovato che ha promesso una ricompensa a chi lo aiuterà a ritrovare la refurtiva indispensabile per poter mandare avanti il lavoro nella sua azienda. Non contenti, dopo il furto alla vitivinicola Canova, i ladri hanno colpito anche l'azienda agricola Morosina, nella frazione di Villanova, sempre a Motta di Livenza. La spaccata dei banditi qui è stata ancora più grossa. Nel cuore della notte hanno scassinato la porta del ricovero mezzi e hanno rubato quattro trattori su cinque, lasciando all'azienda solo il più vecchio e malmesso. Non è tutto: i banditi hanno portato via anche due macchine trinciatrici del valore di oltre centomila euro, molto probabilmente caricandole su dei camion appositi a bordo dei quali si sono dati alla fuga. Un colpo durissimo per i titolari che ora dovranno comprare almeno un nuovo trattore per poter riprendere il lavoro dell'azienda. I carabinieri di Motta di Livenza hanno avviato le indagini su entrambi i furti in azienda ma le ricerche si preannunciano già molto difficili. Nella loro fuga i ladri hanno lasciato pochissime tracce e, senza filmati delle videocamere di sorveglianza, potrebbe essere molto difficile riuscire a individuarli.