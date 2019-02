I ladri di trattori tornano a colpire: quattro furti in soli tre mesi

Non si fermano i furti di trattori nelle aziende agricole della provincia di Treviso. In soli tre mesi sono stati messi a segno ben quattro colpi per un bottino che ammonta ormai a diverse centinaia di migliaia di euro.

L'ultimo furto in ordine di tempo, come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", è avvenuto nelle scorse ore all'azienda agricola Corvezzo di Cessalto. I ladri sono entrati in azione in piena notte, tra le 3 e le 5, e sono riusciti a fuggire con ben due trattori del valore complessivo di centomila euro. Un furto pianificato nei minimi dettagli che i titolari dell'azienda hanno scoperto solo il mattino seguente, alle prime luci dell'alba. L'azienda Corvezzo confina con l'abitazione dei proprietari ma il ricovero mezzi preso d'assalto si trova ad alcune decine di metri di distanza dalla casa privata e nessuno degli inquilini si è accorto in tempo della presenza dei malviventi. Dopo aver scassinato il portone d'ingresso, i ladri hanno rubato le chiavi dei due trattori e sono riusciti a caricarli su degli appositi furgoni dileguandosi poi in mezzo ai campi. Anche in questo caso i banditi hanno lasciato in azienda un trattore acquistato 13 anni fa e quindi difficile da rivendere, portandosi via invece i mezzi più nuovi.

Dopo i due furti in meno di ventiquattr'ore messi a segno tra il 17 e il 18 febbraio in due aziende agricole di Motta di Livenza, la banda dei trattori è tornata a colpire. Sconsolati i titolari dell'azienda Corvezzo che, oltre ai due trattori, dovranno ora fare i conti anche con i danni provocati dai malviventi al ricovero mezzi dell'azienda. I carabinieri hanno aperto le indagini anche su questa nuova spaccata nella speranza di poter risalire, nel più breve tempo possibile, all'identità dei banditi.