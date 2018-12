Raid notturno in azienda agricola, spariti tre trattori: bottino da 250mila euro

Tre trattori scomparsi all'improvviso in piena notte. Questo il bottino di un raid notturno, di un gruppo di ladri specializzato, avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì in via Roma a Chiarano, all'interno dell'azienda vitivinicola "Borga Virginio" dell'omonima Cantina locale. Dei tre mezzi rubati, uno era un Fendt da frutteto acquistato a maggio e un'altro era un Ferguson del 2013, tanto che il bottino complessivo si aggira sui 250mila euro. I malviventi, inoltre, hanno sottratto anche le chiavi di altri veicoli agricoli, ma alla fine hanno optato "solamente" per i tre poi effettivamente sottratti e probabilmente già all'estero dove verranno rivenduti al miglior offerente. In ogni caso, come riporta "il Gazzettino", nessuno si è accorto di nulla e la scoperta è stata effettuata solo verso le ore 7 di venerdì quando oramai era troppo tardi. Sul fatto indagano ora i carabinieri di Cessalto.