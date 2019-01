Raid notturno dei ladri alla sede della Ulss 2: rubati i sodi della cassa automatica

Sono penetrati all'interno della sede del Distretto Sanitario, in piazza Donatori di Sangue a Mogliano Veneto, e in pochi minuti sono scappati con il contenuto in denaro di una cassa automatica adibita al pagamento dei ticket dei pazienti. Il tutto è successo nella notte tra sabato e domenica dopo che i malviventi hanno forzato una porta antipanico della struttura. Ancora da quantificare però il bottino dei ladri, anche se il tutto sarà coperto fortunatamente da assicurazione. Sul caso indagano ora i carabinieri di Mogliano.