Villa Stucky nel mirino dei ladri: forzata la cassaforte in reception, spariti migliaia di euro

MOGLIANO VENETO Migliaia di euro tra fondocassa e incasso del giorno precedente. Questo il bottino che un 25enne italiano di origine maghrebina, E.K.H., era riuscito a rubare dalla cassaforte presente presso la reception di Villa Stucky, in via Don Bosco a Mogliano Veneto. Come difatti riporta "la Tribuna", il giovane (già conosciuto alle forze dell'ordine per molteplici precedenti di polizia alle spalle) si era addentrato nello stabile quasi all'alba, in un momento di 'calma' quando il personale era impegnato a preparare le colazioni dei clienti, e quando il concierge si è allontanato un attimo dal suo posto di lavoro il ragazzo ha forzato velocemente la cassaforte per poi fuggire lontano con il malloppo. Subito è scattata la denuncia ai carabinieri, ma ci è voluto qualche giorno in più per determinare l'identità dell'uomo, in quanto si sono prese in esame le varie immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. A quel punto per lui è scattata l'inevitabile denuncia per furto.