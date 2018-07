Fusione tra Comuni, nella Marca nasce "Montegrappa"

TREVISO La Conferenza Regione-Autonomie Locali, riunitasi oggi a Venezia, con voto unanime dei rappresentanti di ANCI, UPI e UNCEM ha dato parere favorevole a 7 progetti di legge regionale relativi all’istituzione di nuovi Comuni a seguito di procedimenti di fusione. Nel darne comunicazione il vicepresidente Gianluca Forcolin specifica che i 7 progetti di fusione interessano complessivamente 20 comuni, riguardano una popolazione di circa 65.000 abitanti e sono distribuiti all’interno delle province di Belluno, Padova, Treviso e Vicenza.

“Questi comuni – aggiunge - già condividono l’esercizio in forma associata di funzioni e servizi fondamentali e intendono così rafforzare il processo di integrazione territoriale, in linea con i valori che l’Amministrazione regionale sta perseguendo nel riassetto del territorio e della governance locale, anche con un significativo sforzo economico di incentivazione proprio ai processi di fusione dei Comuni”. I testi dei progetti di legge passeranno all’esame del Consiglio regionale, dopo il passaggio preliminare in giunta, con l’intendimento di indire nel mese di dicembre 2018 un referendum day per la consultazione delle popolazioni interessate.

In provincia di Vicenza sono 10 i comuni e 23.000 gli abitanti interessati in 3 processi di fusione:

o Nuovo comune denominato “Valbrenta” mediante fusione dei Comuni di Cismon del Grappa, Valstagna, San Nazario, Campolongo sul Brenta e Solagna

o Nuovo comune denominato “Pieve dei Berici” mediante fusione dei Comuni di Longare, Castegnero e Nanto

o Nuovo comune denominato “Lusiana Conco” mediante fusione dei Comuni di Lusiana e Conco

In provincia di Padova: 5 comuni e 21.000 abitanti interessati, 2 processi di fusione:

o Nuovo comune denominato “Terre Conselvane” mediante fusione dei Comuni di Cartura, Conselve e Terrassa Padovana

o Nuovo comune denominato “Riva D’Adige” mediante fusione dei Comuni di Castelbaldo e Masi

In provincia di Belluno: 3 comuni e 14.000 abitanti interessati, 1 processo di fusione:

o Nuovo comune denominato “Borgo Valbelluna” mediante fusione dei Comuni di Mel, Lentiai e Trichiana

In provincia di Treviso: 2 comuni e 7.000 abitanti interessati, 1 processo di fusione:

o Nuovo comune denominato “Montegrappa” mediante fusione dei Comuni di Crespano del Grappa e Paderno del Grappa