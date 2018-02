Addio a Gaetano Borsato, storico imprenditore e "mena manego" di Trevignano

TREVIGNANO Si è spento ieri, 31 gennaio, all'età di 57 anni, Gaetano Borsato di Trevignano. Una scomparsa improvvisa causata da un virus influenzale che l'avrebbe portato al ricovero all'ospedale di Montebelluna, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare per lui. Gaetano era molto noto in paese. Oltre ad essere il titolare di un'azienda agricola a Trevignano, fondò con il fratello Loris - ex assessore comunale - il bar pizzeria Grand Prix. L'attività nata negli anni 70 ha visto, fino a i primi anni 2000, lavorare insieme i i due fratelli Borsato come cameriere e pizzaiolo. Per tutti un "omone" grande e buono, conosciuto anche come il più forte "mena manego" dello storico palio di Trevignano, vincendo per molti anni la sfida del "Batar Panoce" tra le file della località Borgo.

Lascia il fratello Loris e la sorella Rosanna, i cognati Albino e Gabriella, i nipoti Deborah, Omar, Andrea, Damiano e Angela. I funerali si terranno sabato 3 febbraio, alle ore 10, nella chiesa parrocchiale di Trevignano, con partenza dall'ospedale di Montebelluna. Il Santo Rosario sarà invece recitato domani, venerdì 2 febbraio, alle 19.30 sempre nella chiesa di Trevignano.