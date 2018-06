Vascon, Festa d'Estate si chiude con la Gaga Symphony Orchestra

CARBONERA Si chiude con un'orchestra da ben trenta elementi la 31esima edizione della Festa D'Estate. Dopo Big Daddy Wilson, Arianna Antinori & Phil Palmer, Ghemon e La PFM è il turno della serata conclusiva con la Gaga Symphony Orchestra. La "GSO" è un ensemble composto da giovani professionisti provenienti da tutto il Veneto, che durante i suoi spettacoli propone un repertorio originale di musica pop e dance, dai classici evergreen alle ultime hit trasmesse alla radio: il risultato è un entusiasmo dirompente che coinvolge e contagia il pubblico durante ogni concerto.

Dal 2012 a questa parte, la GSO ha realizzato oltre 70 spettacoli, in Italia e all’estero, nelle location più diversificate, dal teatro, alla piazza, alla discoteca. È proprio a quest’ultima che la “Gaga Symphony Orchestra” si ispira per il suo nuovissimo spettacolo, che presenterà in anteprima alla Festa d’Estate di Vascon: l’ensemble classico duetterà insieme ad un DJ per uno show unico, tutto da ballare, sulle note della musica pop più bella di sempre! Sarà impossibile stare fermi, con la “DiscOrchèstra”.

DJ Set by ROGER RAMONE Ruggero Brunello, in arte ROGER RAMONE (da Ramones), è un traduttore specializzato in sottoculture UK/USA legate al sociale, al football e alla musica nonché un deejay di esperienza più che quindicennale. Spinto esclusivamente dalla passione, la sua vita coincide con ciò che esprime nei suoi deejay set: Stile, Significato, Good Time, Amicizia. Da nove stagioni è la mente di SOUNDS, dal nome del mitico giornale musicale Britannico, che va in scena a Treviso e in altre città e sarà anche quest’anno a Vascon per un aperitivo domenicale tutto da ballare.