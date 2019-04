Autobotte piena di mosto finisce capovolta in un fossato

Senza gravi conseguenze ma senza dubbio spettacolare l'incidente che è avvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì, a Gaiarine in via Terraglio, lungo la strada provinciale 126. Un autoarticolato che trasportava un ingente quantitativo di mosto, per cause in corso di accertamento, è uscito di strada abbattendo due pali della Telecom e altrettanti lampioni dell'illuminazione pubblica. Il mezzo, a causa dell'incidente, ha perso del gasolio nel fossato a bordo strada: per recuperarlo sono intervenuti i vigili del fuoco di Coneglliano. Illeso il conducente del mezzo. I danni sono molto ingenti.