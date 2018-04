Malore fatale mentre va in bicicletta, muore donna di 83 anni

GAIARINE Tragedia lunedì pomeriggio, poco dopo le 17.20, a Francenigo di Gaiarine, in via Bocca de Cal. Una donna residente nella zona, Giulia Tomasella Rubert, 83 anni, stava viaggiando in sella alla sua bicicletta quando è stata colta da un malore improvviso che l'ha fatta finire sull'asfalto. Immediato è scattato l'allarme da parte di alcuni automobilisti. L'anziana (diretta verso via Paludi, dove viveva) è stata soccorsa da alcuni residenti e dagli infermieri del Suem 118 che hanno inutilmente tentato di salvarle la vita: inizialmente i testimoni dell'accaduto avevano ipotizzato che la caduta potesse essere dovuta ad una forte folata di vento. Sul posto sono giunti anche i carabinieri di Codognè.