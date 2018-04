Travolta da un motociclista mentre è in bici, muore dopo due giorni di agonia

GAIARINE Si è spenta nella notte tra domenica e lunedì, dopo circa 48 ore di agonia, presso l'ospedale di Conegliano dove si trovava ricoverata da sabato scorso, Assunta Tonus. La donna, 77 anni, era rimasta vittima di un incidente stradale avvenuto sabato a Gaiarine in via Calderozzi. L'anziana, in sella ad una bicicletta, è stata travolta da un motociclista di 84 anni, in sella ad una Honda a tre ruote. Il centauro, di Gaiarine, è ora indagato per il reato di omicidio stradale.