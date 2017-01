Gaiarine, incendiati due container di rifiuti: si indaga sulle cause

GAIARINE Due container, utilizzati per la raccolta dei rifiuti, sono stati dati alle fiamme nella serata di lunedì nella zona industriale di Gaiarine, in via Busco. L’incendio è divampato di fronte alla ditta Nea Exa, fallita l’anno scorso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, allertati da un pompiere volontario del locale distaccamento. Le operazioni di spegnimento sono terminate in nottata. Sull'episodioio indagano i carabinieri che vagliano in queste ore la pista del dolo.