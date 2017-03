Gara di solidarietà per i terremotati di Cittareale: il CFP di Fonte mobilita le parrocchie

FONTE Gara di solidarietà per i terremotati di Cittareale (Rieti). L’iniziativa promossa dal Centro di formazione professionale (Cfp) di Fonte di donare quattro casette in legno vedrà la collaborazione, durante questo fine settimana, delle parrocchie di Onè di Fonte, Fonte Alto, Fietta e Paderno del Grappa. Queste comunità tra sabato e domenica raccoglieranno fondi attraverso la distribuzione di dolci e del libro di favole di don Paolo Magoga (presidente della scuola) dal titolo “Il buon seminatore”, per finanziare l’operazione casette. Come già annunciato la scuola di Fonte donerà le casette, oggi ancora nuove e imballate, della misura di 6 metri per 6, complete di arredamento, il cui valore è di circa 20 mila euro.

«Tutta l’operazione – spiega il presidente del Cfp don Paolo Magoga - si sta svolgendo con la preziosa collaborazione del parroco di Cittareale don Fabio Gammarota, della Regione attraverso l’assessore Elena Donazzan, del personale della scuola, della Protezione civile di Maerne e Martellago, della Caritas di Maerne (Venezia), degli Alpini di Fonte Alto e di Onè di Fonte, di imprese edili e artigiane del trevigiano e del veneziano. Ma ci sono altre due novità: la prima è che aiuteremo anche Amatrice perché due delle quattro casette andranno ad altrettante famiglie del paese confinante con Cittareale. La seconda novità è che la quarta casetta sarà destinata ad essere usata dalla comunità locale come piccola cappellina per la preghiera. La consegna e l’installazione avverrà tra venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 marzo.