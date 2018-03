Sversamento di gasolio sul Sile, poste centrali chiuse altri sette giorni

TREVISO Avrebbero dovuto riaprire domani gli uffici di piazza Borsa ma la perdita ancora non si trova. Stiamo parlando delle Poste centrali di Treviso, chiuse al pubblico da quasi un mese. Il 15 febbraio scorso un ingente sversamento di gasolio aveva interessato e inquinato un ampio tratto del fiume Sile lungo la riviera di via Lungo Sile Mattei. Le cause sarebbe da imputare ad una caldaia interna alla struttura dell'ufficio postale e al suo malfunzionamento.

Così l'amara decisione della direzione: spazi interdetti fino al 10 marzo per intercettare la via di fuga del carburante. Una bonifica però che si complica - come riporta la Tribuna di Treviso - in quanto la famigerata fuoriuscita è introvabile. I tempi si allungano e le poste rimarranno chiuse almeno per un altra settimana. Ora arriverà una squadra di super-specialisti per inseguire le tubature sotterranee nelle fondamenta dell'edificio. Gli sportelli riapriranno i battenti con ogni probabilità non prima del 19 marzo.