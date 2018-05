Gattino lanciato da un'auto in corsa a Ponzano: lo salvano un passante e l'Enpa

PONZANO VENETO Ora sta tutto sommato "bene" considerando quanto successo, ma il piccolo micetto Pumbaa (questo il nome che gli hanno dato coloro che lo han salvato) ha rischiato la vita a soli 25 giorni di vita. Nella giornata di mercoledì infatti, verso le 11.30 in via Roma a Paderno, Pumbaa è stato gettato sull'asfalto attraverso il finestrino di un'auto in corsa.

Un gesto spregevole, per liberarsi del gattino sperando in una morte sul colpo da parte del proprietario. Fortunatamente però Pumbaa è stato soccorso subito dopo da un passante che lo ha immediatamente accompagnato in una casa vicina, per le prime cure del caso, per poi portarlo presso la sede dell'Enpa di Ponzano dove è stato visitato dalla veterinaria Giulia Sartor che ha riscontrato una forte contusione alla testa. Nonostante ciò, il piccolo pian piano è migliorato e ha iniziato a mangiare, ma verrà comunque tenuto in osservazione ancora qualche giorno. Nel frattempo l'Enpa, nella persona della responsabile legale Silvia Mei, chiederà alla polizia di controllare se in zona sono presenti telecamere di sicurezza che possano aver inquadrato la targa dell'auto incriminata, anche perchè si tratta di un reato di abbandono e maltrattamento di animale.