Abbandonato in strada dai suoi padroni: gattino ritrovato sopra una centralina dell'Enel

TREVISO Lo hanno soprannominato Enel, visto il luogo in cui è stato ritrovato poche ore fa, ed è lui il protagonista di un nuovo orribile caso di abbandono estivo nella nostra provincia. A inizio settimana il piccolo gatto era stato scaricato dalla macchina dei suoi padroni, ormai stufi di accudirlo. L'animale, solo e impaurito aveva allora cercato di trovare riparo sopra un albero, a pochi metri di distanza dalla colonia gestita da un volontario dell'Oipa di Treviso.

Il micetto, arrampicatosi sui rami, ha perso l'equilibrio ed è finito sul tetto di una centralina dell'Enel posizionata proprio sotto l'albero. A quel punto il gatto si è ritrovato bloccato in cima alla struttura, troppo alta per poter scendere a terra. Disperato, l'animale ha iniziato a miagolare a gran voce sperando che qualcuno lo sentisse. E' stato proprio il gestore della colonia a ritrovarlo in cima alla centralina. Grazie a un po' di pazienza, una lunga scala e un po' di cibo l'animale è stato messo in salvo. Enel è un maschietto di circa 2 mesi e mezzo. Chiunque fosse interessato alla sua adozione o ad ospitarlo in attesa di una famiglia può contattare via mail l'Oipa di Treviso scrivendo a treviso@oipa.org, il piccolo si trova chiuso in una piccola gabbia e purtroppo non fa che piangere.