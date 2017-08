Abbandonato in un parcheggio pochi giorni prima di Ferragosto: il gatto Isidoro cerca casa

TREVISO Lo hanno trovato, spaventato e impaurito, mentre cercava di ripararsi disperatamente sotto le auto in sosta di un parcheggio di Treviso. Il piccolo gatto Isidoro, è il protagonista di un nuovo e terribile caso di abbandono di animali nella Marca trevgiana.

Il piccolo è stato catturato la scorsa settimana, era molto spaventato e piuttosto denutrito con un po' di raffreddore. Si tratta di un esemplare maschio nato a inizio giugno. Al momento si trova ricoverato presso un veterinario che nell'emergenza ha dato la sua disponibilità per accoglierlo almeno una settimana, ma il tempo ormai è quasi scaduto e il piccolo micio non ha ancora trovato una nuova famiglia che possa prendersi cura di lui. I volontari dell'Oipa di Treviso hanno lanciato un appello nella speranza che qualche persona di buon cuore decida di portarsi a casa lo sfortunato micio che oggi dovrà trascorrere un Ferragosto di solitudine, lontano dalla famiglia che lo ha abbandonato in un caldo e assolato parcheggio, rischiando di togliergli la vita.