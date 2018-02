Strappata la tessera leghista, una coalizione vincente per Genty

TREVISO Niente più Lega nel futuro di Giancarlo Gentilini. Questo è poco ma sicuro ora. Dopo tante discussioni sul tema amministrative a destra, tra alleanze e separazioni, ora lo strappo Genty-Lega è totale. Lo sceriffo strappa la tessera del carroccio - come riporta il Gazzettino di Treviso - ed è pronto a correre con una coalizione tutta sua. Non un gruppo di disturbo all'asse Conte-De Checchi ma tre liste pronte a portare un 20% di elettori verso di se. "Corro per vincere" ammette l'ex sindaco 88enne.

Il ventennio Genty-Gobbo è ormai lontano, ed è solo un vago ricordo, dove l'assetto politico nella Marca è profondamente cambiato. Cercasi candidato per i gentiliniani: il primo della lista potrebbe essere Sandro Zampese conteso però anche dall'ambita lista Zaia. Giochi e liste ancora tutto da fare: amministrative che sembrano sempre più distanti, le quali però, dopo il voto alle politiche del 4 marzo, saranno proprio dietro l'angolo.