Geriatria rinnovata al Ca' Foncello e una nuova attrezzatura per la diagnosi dei tumori

Una rinnovata e attrezzata area di 8 stanze per 20 posti letto in Geriatria (costo della ristrutturazione: 200.000 euro) e una nuova attrezzatura PET-CT di ultima generazione per la diagnosi dei tumori, installata presso la Medicina Nucleare con un investimento di 2.700.000 euro.

Comincia con la presentazione di due importanti realizzazioni il 2018 all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. L’evento si è svolto alla presenza del Presidente della Giunta regionale Luca Zaia, ricevuto dal Direttore generale Francesco Benazzi.

NUOVA AREA ALL’INTERNO DEL REPARTO DI GERIATRIA (primo stralcio)

Presso il reparto trevigiano, diretto dal dr. Massimo Calabrò, è stata completamente ristrutturata una zona delle aree di degenza, estesa 350 metri quadri e comprendente 6 stanze grandi e due camere. In precedenza con 44 posti letto, ora l’area riadattata e ammodernata ne ospita complessivamente 28, suddivisi in 6 stanze da 4 letti e 2 da 2. L’area, inoltre, è stata rinnovata nei servizi e negli accessori clinici complementari alla degenza, collegata alla climatizzazione centralizzata (fino ad ora era attrezzata solo con attrezzature rimovibili) e dotata di un nuovo impianto per i gas medicali. Grazie ad una ridistribuzione degli spazi circostanti è stata ampliata e ridefinita anche la sala di lavoro del personale infermieristico e, sul modello degli ambienti ospedalieri nordeuropei, sono state ricavate una camera dedicata alla privacy dei pazienti in fine vita e una in cui i familiari possono, in forma riservata, sostare gli ultimi momenti con la salma del congiunto prima del trasporto.

La Geriatria dell’Ospedale di Teviso ha un totale di 88 posti letto (solo nel 2016 ha accolto oltre 3000 ricoveri). L’intervento di ristrutturazione è stato programmato nell’ambito della riorganizzazione delle unità operative mediche e ha puntato a fornire un miglior comfort alberghiero ai pazienti oltre che più adeguati spazi di lavoro agli operatori. I lavori conclusi dieci giorni fa sono iniziati lo scorso 23 ottobre.

NUOVA TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET)

La Tomografia ad emissione di positroni (PET) installata presso la Medicina Nucleare dell’Ospedale di Treviso, diretta dal dott. Franco Boccaletto, è un sistema diagnostico integrato PET/CT. L’acronimo inglese riassume l’utilizzo di una tecnologia ibrida che permette di proiettare sulle immagini rilevate dalla TAC le eventuali alterazioni funzionali rilevate dalla PET.

L’ambito di utilizzo è rappresentato prevalentemente dalla diagnostica in campo oncologico ma la nuova attrezzatura amplia le possibilità di diagnosi anche in campo neurologico e cardiologico oltre che ottimizzare i piani di trattamento con Radioterapia. La nuova PET/TC ha richiesto un investimento complessivo di circa 2.700.000 euro, comprendente i costi dell’attrezzatura, la stazione di lavoro per l’acquisizione e la elaborazione delle immagini di elevata qualità, la strumentazione di radioprotezione, il sistema automatico di infusione dei radio farmaci, le opere di adeguamento strutturale e impiantistico dei locali.

Questa modalità di diagnostica, presso l’Ospedale di Treviso è già presente dal 2010, con un mezzo mobile che garantisce circa 750 esami all’anno. L’acquisizione di ultima generazione consentirà di ridurre i disagi per i pazienti, di completare un percorso diagnostico di eccellenza che troverà completezza con le specialità già presenti nel presidio ospedaliero. Non ultimo, la nuova PET/CT consente di dare una risposta più vicina a molti pazienti del territorio grazie ad un aumento delle prestazioni erogabili (negli ultimi anni, circa 550 esami sono stati eseguiti in altri centri). Si stima che si potranno erogare 2650indagini (tomoscintigrafie) all’anno così suddivise: 50 miocardiche, 150 cerebrali, 2450 corporee totali.