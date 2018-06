Festa d'Estate 2018: a Vascon arriva Ghemon

CARBONERA Continua la grande musica all'ombra del campanile di Vascon. Dopo Big Daddy Wilson e Arianna Antinori con Phil Palmer è il turno di Ghemon - come il suo personaggio preferito di Lupin, il cartone animato. Usa un linguaggio molto curato per parlare di emozioni forti, a volte violente e infelici. È arrivato alle vette alte, altissime del successo, ma è anche sprofondato in basso, bassissimo, nei suoi abissi personali. Giovanni Picariello, avellinese di 35 anni, ha vissuto per tanto tempo di rap, ma poi ha deciso di trovarsi un genere tutto suo, che in Mezzanotte, il suo ultimo disco, può dirsi maturato e definitivamente affermato.

Il tracciato artistico di questo album segue con coerenza gli orientamenti inaugurati dai precedenti lavori, segnando rispetto ad essi degli evidenti passi in avanti. Confrontando questo giudizio con l'attuale panorama hip-hop italiano si può constatare con chiarezza che il livello artistico e compositivo di Ghemon è merce rara.

Ma la musica alla Festa d'Estate inizia dalle 19 con un aperitivo al chiosco in piazza in compagnia delle Teste Scalze DjSet "Alta fedeltà". Sul palco invece dalle 21 sarà il turno di A. Kawa & Snake Nash seguiti dal gruppo "Talk to Her". A Vascon i grandi artisti sono anche a "chilometro zero": Snake Nash, al secolo Lorenzo Negro, classe 1996, è il primo vasconese ad esibirsi sul Palco di casa della Festa d'Estate.

TALK TO HER Talk To Her è una giovane band di Padova attiva da fine 2015, il cui sound vigoroso subisce il fascino di un caratteristico post-punk moderno e attuale. Dopo un anno dedicato alla composizione dei brani, Talk To Her si presenta al pubblico, suona in vari club del nord Italia, viene ospitata in prestigiosi festival estivi e partecipa a diversi contest per band emergenti, facendosi notare positivamente in ogni occasione. Nell’estate del 2017, i ragazzi entrano in studio per registrare HOME, il loro primo EP, pubblicato il 2 marzo 2018.

A. KAWA & SNAKE NASH A.Kawa & Snake Nash sono due rapper trevigiani classe 1996, dopo vari progetti singoli decidono di unire le loro forze con i primi singoli "Primo Comandamento" e "Facile" usciti nel 2017. Sul palco portano un mix stilistico tra la nuova e la vecchia scuola, accompagnati dai produttori e dj Blayne & Dru-S.