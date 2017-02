Venerdì sera una veglia di preghiera per ricordare "Jimmy"

TREVISO Venerdì alle ore 20.30 presso la Parrocchia di San Martino di Treviso di Corso del Popolo ci sarà una veglia di preghiera dedicata a Giampietro "Jimmy" Piccolo, il clochard trovato morto mercoledì mattina in un anfratto della stazione e brutalmente ucciso a bottigliate. A cura degli operatori del dormitorio di via Pasubio, a lungo frequentato dall'uomo, dell'associazione Sant'Egidio e degli "Operatori di strada". Tutto il mondo del volontariato che ha avuto a che fare con Jimmy in questi anni per aiutarlo, si sta attivando per una raccolta fondi per il funerale ma si attende eventuali decisioni in merito da parte del Comune.