Cerca di far spostare dei nomadi ma viene picchiato: in ospedale il sindaco di Caerano

Un venerdì sera totalmente da dimenticare in fretta per il sindaco di Caerano San Marco, Gianni Precoma. Il primo cittadino, infatti, è stato selvaggiamente aggredito da una famiglia di nomadi in via dell'Artigianato, costringendolo poi a recarsi al pronto soccorso dell'ospedale di Montebelluna a causa delle vaste ferite al volto riportate. Come riporta "il Gazzettino", Precoma si era recato in zona per cercare di far spostare un nucleo familiare ormai noto alle forze dell'ordine e che da giorni stanzia abusivamente all'interno del territorio comunale, prima nel prato presente in via Lepanto (da cui si era spostato, dopo numerose lamentele dei residenti, nel pomeriggio di venerdì) e poi, successivamente alle prime rimostranze del sindaco, in via dell'Artigianato. In assenza però dell'unico vigile comunale, attualmente in ferie, Precoma ha cercato in prima persona di trovare una soluzione con i nomadi, stabiliti con un camper e una Fiat Punto, ma in risposta è stato aggredito. Fortunatamente le lesioni riportate non sono gravi, ma in ogni caso già nella giornata di sabato il sindaco si recherà dai carabinieri per sporgere denuncia.

LE PAROLE DEL GOVERNATORE ZAIA:

“È allucinante che un sindaco di quelli che ama la propria terra, il decoro urbano e vuole tutelare i suoi cittadini, intervenuto soltanto per far osservare leggi e regolamenti, venga pestato brutalmente a sangue. Solidarietà assoluta e fraterna al sindaco Gianni Precoma, 'colpevole' di aver fatto il bravo amministratore. I cittadini onesti e tutti gli amministratori del Veneto si stringono a te”. Questa la reazione del presidente della Regione Luca Zaia all’aggressione subita dal primo cittadino di Caerano San Marco, intervenuto in prima persona per liberare un’area da un insediamento abusivo. “Al sindaco di Caerano, ricoverato in ospedale a seguito delle percosse, giungano il mio personale abbraccio, gli auguri di pronta guarigione e, soprattutto, la certezza di non essere solo nella comune battaglia per il rispetto della legalità e della civile convivenza”.