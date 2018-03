Giardinieri e operatori del verde a confronto al convegno organizzato da Confartigianato

TREVISO La discussione sulla corretta gestione di terre e rocce da scavo, sfalci e potature per gli operatori del verde ha richiamato oltre 30 imprenditori del settore presso la sede di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana nella serata di martedì 13 marzo.

“Un incontro partecipato e animato – afferma luca Cazziolati, presidente della comunità giardinieri, operatori del verde e filiera florovivaistica di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana - che ha portato all’evidenza le criticità che incontrano le imprese nell’applicazione delle normative sull’accompagnamento dei prodotti di risulta delle loro attività che, se gestiti secondo recenti provvedimenti , possono essere considerati come non rifiuto e quindi ovviare alle complicazioni burocratiche correlate all’obbligo della compilazione di formulari e registri di carico e scarico rifiuti”. Nel corso dell’incontro si è trattato anche della disciplina che regolamenta l’acceso alla professione di manutentore del verde che prevede l’ottenimento di una qualifica attraverso dei percorsi formativi della durata di 180 ore per le aziende neocostituite, mentre per chi opera da prima del 22 febbraio 2016 di documentare l’esperienza acquisita negli anni agli enti preposti.

“Una misura – continua Cazziolati - che sosteniamo e auspichiamo entri in vigore a breve per arginare il fenomeno del lavoro sommerso che inquina in maniera significativa il nostro comparto. Un provvedimento che finalmente andrebbe a riconoscere professionalità e titolarità all’esercizio dell’attività solo a coloro che vi si dedicano nel rispetto delle regole assicurando libertà di impresa e mercato sano. La volontà di crescere in ambito imprenditoriale e professionale – conclude Cazziolati – è confermata dalla richiesta degli imprenditori di continuare un percorso formativo sulle materie che spaziano dalla manutenzione alle potature, per passare alla progettazione di aree verdi siano alla cura e al ripristino do parchi e giardini storici.”