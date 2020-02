Esercitazione sul Montello a Santi Angeli, mobilitati 40 vigili del fuoco

Nella giornate di oggi e domani, 5 e 6 febbraio, in località Santi Angeli a Giavera del Montello i vigili del fuoco stanno effettuando un'esercitazione di ricerca persona. A tale evento partecipano i vigili del fuoco di Treviso con il gruppo Cinofilo Regionale dei pompieri in collaborazione con il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Belluno per un totale di 40 operatori con 6 mezzi di supporto.