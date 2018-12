Ladri a scuola: spariti tablet e pc portatili, bottino ingente

Ladri in azione all'interno della scuola primaria di Santi Angeli, in via Dal Molin, a Giavera del Montello. Ignoti, tra il 21 ed il 27 dicembre (periodo in cui il plesso è rimasto chiuso), dopo aver forzato la porta d'ingresso e, una volta all'interno, hanno fatto razzia di materiale informatico utilizzato quotidianamente dagli studenti dell'istituto: trafugati complessivamente ben 14 tablet Apple e tre computer portatili . Il valore della refurtiva ammonta a diverse migliaia di euro. Il furto è stato denunciato ai carabinieri di Nervesa della Battaglia che ora indagano sulla vicenda. Impossibile, per ora, stabilire quando sia avvenuto il colpo. Si ipotizza il furto su commissione.