Cade da un'impalcatura, grave trauma cranico per un 50enne

Cade da un'impalcatura, dall'altezza di circa tre metri, e precipita al suolo, procurandosi un grave trauma cranico. Incidente sul lavoro nella mattinata della Vigilia, poco dopo le 9, a Giavera del Montello in via Brigata Julia, presso un'abitazione. A restare ferito un uomo di circa 50 anni, della zona, Michele Garbujo. L'uomo, non in pericolo di vita, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello, in elicottero, dagli infermieri del Suem 118. Le sue condizioni sono stabili. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti i carabinieri e i tecnici del nucleo Spisal dell'Ulss 2.