Per l'attore Gino Spolaore dopo il teatro e il cinema, ecco un manuale di tecniche per animatori turistici

ZERO BRANCO Per l'attore cav. Gino spolaore, nato e vissuto a Marghera (Ve) e poi trasferitosi nel 2000 a Zero branco, arriva una nuova esperienza dopo la televisione, il cinema e il teatro, ossia un libro. Il tutto dopo aver cominciato da ragazzino come imitatore nelle televisioni ed essere passato poi al teatro a Venezia con la compagnia stabile del teatro L'Avogaria, divenendo nel frattempo cabarettista e capo animatore in villaggi turistici in Italia e all'estero, oltre che qualche comparsata al cinema (es. nel ruolo di Munaretto nel film Il segreto di Italia di Antonello Belluco).

Nello specifico, si tratta del libro "Manuale di tecniche per animatori turistici", uno scritto per diventare un bravo animatore alle prime esperienze del mestiere, con comportamenti e regole dell'animazione turistica svolte presso camping, villaggi, resort, centri estivi, oltre a tanti consigli per mini club, giochi. Il libro parla poi anche di come presentarsi alle agenzie e ai casting e di come effettuare l'animazione sportiva e monologhi teatrali. "Ringrazio Carlo Mazzanti libri che ha creduto in questo progetto" ha dichiarato Spolaore.