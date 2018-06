Val Tovanella: la Prefettura ordina nuove ricerche per ritrovare il trevigiano scomparso

VITTORIO VENETO A seguito di un importante vertice in Prefettura, gli uomini delle forze dell'ordine hanno deciso di effettuare un'ulteriore ricerca nella zona di Ospitale di Cadore per provare a ritrovare il corpo di Giocondo Ghirardo, settantottenne residente a Vittorio Veneto scomparso da casa venerdì scorso.

A partire dalle 7 di sabato mattina, dopo il ritrovo al campo base in zona Davestra, le squadre del soccorso alpino, dei vigili del fuoco, Sagf e Carabinieri forestali perlustreranno l'area già oggetto delle ricerche e le zone limitrofe nella speranza di poter ritrovare il trevigiano scomparso. L'appello dei soccorsi alla cittadinanza è quello di mettersi subito in contatto con le forze dell'ordine nel caso in cui qualcuno riuscisse a identificare il signor Ghirardo nelle prossime ore.