Scomparsa da tre giorni: Giorgia ritrovata a Napoli nella notte

Sospiro di sollievo per la famiglia di Giorgia Cagnan. La 19enne scomparsa venerdì scorso da Treviso è stata ritrovata nella notte di lunedì 17 febbraio poco prima dell'una in un parco nei pressi della stazione di Napoli.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso" a confermare la notizia sarebbe stata proprio la mamma della giovane, Sabrina Sbeghen. La 19enne sarebbe in buone condizioni di salute e, al momento, si trova in Questura a Napoli dove nel pomeriggio verrà raggiunta dai genitori. Nel giorno di San Valentino, venerdì 14 febbraio, le telecamere della stazione delle corriere di Treviso l'avevano ripresa in buona salute. Dai controlli della Polizia era emerso che la giovane, sprovvista di telefono cellulare, aveva comprato un biglietto della corriera per Napoli nell'edicola della stazione. Biglietto che era stato regolarmente obliterato a dimostrazione del fatto che la giovane aveva lasciato Treviso. Da quel momento in poi le ricerche si sono spostate dalla Marca a Napoli e, nella notte appena trascorsa, la ragazzina è stata ritrovata dalle forze dell'ordine in un parco pubblico poco distante dalla stazione dei treni. Per la famiglia di Giorgia è la fine di un incubo. Nel pomeriggio, dopo tre giorni di pura angoscia, potranno tornare ad abbracciare la figlia.