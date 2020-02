Muore in Uzbekistan a 27 anni: mistero sulla scomparsa di Giorgio Gheno

La famiglia non riusciva a contattarlo ormai da qualche giorno e così, si sono rivolti alle autorità locali per scoprire che fine avesse fatto loro figlio. La scoperta è stata tragica. Giorgio Gheno è stato trovato senza vita a soli 27 anni in un appartamento della capitale Tashkent dove si era trasferito da pochi mesi.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso" la tragica notizia della scomparsa del giovane si è subito diffusa a Bessica di Loria, frazione dove Giorgio era nato e dove vive la sua famiglia: mamma Anna Rosa, papà Giuliano e i due fratelli Laura e Renato. Tutto il paese è ancora sotto choc per quanto accaduto. Stando alle autorità locali il giovane avrebbe perso la vita per un malore improvviso ma è una versione ancora tutta da verificare. Giorgio viveva all'estero ormai da diversi anni. Dopo un primo periodo trascorso in Australia, negli ultimi mesi si era trasferito in Uzbekistan. Nel suo passato la passione per il fitness e la cura del corpo. Alto un metro e novanta, godeva di ottima salute afferma chi lo conosceva bene. Difficile dunque accettare, per ora, l'ipotesi di un malore. Sarà l'autopsia a dover fare chiarezza sull'accaduto. La famiglia si è chiusa nel silenzio. L'ambasciata italiana in Uzbekistan ha preso in carico il caso. Per il rimpatrio della salma potrebbero volerci ancora diversi giorni.