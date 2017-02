"Giornata della colletta alimentare" ad Asolo: raccolti diversi quintali di alimenti

ASOLO Si è conclusa la giornata dedicata alla raccolta di generi alimentari promossa dal Comune di Asolo – Assessorato alle Politiche Sociali, con la collaborazione delle Caritas Parrochiali di Asolo, Casella, Pagnano e Villa; dell'Auser – Filo d'Argento; dell'Avis Comunale; della Cooperativa Olivotti di Pagnano; dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Asolo; del Gas Asolo e dei Gruppi Alpini di Asolo, Casella, Pagnano e Villa.

Per tutta la giornata dello scorso sabato 11 febbraio, nei supermercati Conad, In'S, Bittante – Maxì Family, sono stati raccolti alimenti per le famiglie in difficoltà. Il cibo raccolto fornirà le “borse alimentari” distribuite dalle Caritas Parrocchiali. 750 kg di pasta; 220 kg di biscotti; 250 litri di latte; 130 litri di olio; 170 kg di zucchero; 150 kg di riso; 125 kg di farina; 35 litri di sapone liquido; 160 lattine di passata di pomodoro; 340 lattine di legumi; 180 litri di passata di pomodoro; 300 scatolette di tonno...

“C'è stata un'ottima collaborazione – afferma il Sindaco Mauro Migliorini – tra il Servizio Sociale del Comune, le varie associazioni partecipanti e i tre supermercati che hanno aderito a questa iniziativa. Ancor più bello vedere molti ragazzi che hanno partecipato con entusiasmo. La comunità di Asolo e le Associazioni rispondono, come sempre, ottimamente nel sostenere le attività di carattere sociale. A tutti loro, ai cittadini e al personale del Servizio Sociale, il mio personale grazie”. Attualmente sono 55 i nuclei famigliari di Asolo che usufruiscono di questo importante sostegno concreto, attraverso appositi sportelli gestiti dalle Caritas, su segnalazione del Servizio Sociale Comunale.