Terza edizione della “Giornata del Merito”: a Treviso premiati ben 19 cittadini benemeriti

TREVISO Si è svolta venerdì pomeriggio alle ore 17.30 presso il Palazzo dei Trecento, presieduta dal Prefetto di Treviso Dott.ssa Laura Lega, la Terza Edizione della “Giornata del Merito”. Alla presenza del Vescovo di Treviso, Mons. Gianfranco Gardin e delle massime autorità civili e militari della provincia, la manifestazione si è svolta con l’intento di evidenziare “il merito” a qualsiasi livello, quale punto di snodo del sistema valoriale che rappresenta uno dei capisaldi di una società forte e compatta, dove tutti devono esercitare il loro impegno quotidiano con senso di responsabilità per meglio affrontare e vincere le sfide che abbiamo di fronte.

Durante la cerimonia sono stati consegnati i diplomi di Onorificenze dell’Ordine Al Merito della Repubblica Italiana a 19 cittadini trevigiani insigniti con Decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno scorso che hanno conseguito il riconoscimento onorifico per l’impegno da essi profuso, verso la Nazione, nel campo delle scienze, delle lettere, dell'economia, delle arti e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari o per meritevoli servizi prestati nelle carriere civili e militari.

Tra gli insigniti è stato premiato, con il grado di Grande Ufficiale, il Gen. di C.A. Leonardo Di Marco, Comandante Logistico dell’Esercito. L’incontro, strutturato per evidenziare il merito a qualsiasi livello, é stato altresì occasione per riconoscere pubblicamente lo straordinario quotidiano impegno profuso senza esitazione dalle Forze di Polizia anche in occasione dell’evento dell’Adunata del Piave tenutasi lo scorso maggio. Alla cerimonia, che si è avvalsa della consueta preziosa partecipazione del noto tenore trevigiano Francesco Grollo che ha cantato l’Inno di Mameli, è anche intervenuta il Comm. Silvia Marangoni, atleta delle Fiamme Azzurre, già 11 volte campionessa mondiale di pattinaggio (specialità inline).

QUESTO L'ELENCO DEGLI INSIGNITI

Cavaliere VALERIA DELLO IACOVO, Cavaliere OTTORINO CASONATO, Cavaliere FLAVIANO IULIANO, Cavaliere CRISTIAN DE CHIRICO, Cavaliere GIUSEPPE MALAVENDA, Cavaliere MASSIMILIANO RONZANI, Cavaliere RICCARDINO MASINI, Cavaliere WALTER VISENTIN, Cavaliere PIETRO CASAGRANDE, Cavaliere ANGELO FALOPPA, Cavaliere ANNALISA SPINA, Cavaliere MAURO ZENNARO, Cavaliere DINO VECCHIATO, Cavaliere ALBERTO CANDUTTI, Cavaliere CESARINA SCHIAVUTA, Cavaliere LIONELLO SAURO, Cavaliere LUIGI PERENZIN, Cavaliere SEBASTIANO LAZZARATO

Ufficiale RAFFAELE CESARANO, Ufficiale ANTONIO NETTO, Ufficiale MARIANGELA MARANZANA FERRANTE

Grande Ufficiale Gen. di C.A. Leonardo Di Marco Comandante Logistico dell’Esercito

MENZIONI PARTICOLARI PER GLI APPARTENENTI ALLE FF.OO. DISTINTISI IN OCCASIONE DELLA SCORSA ADUNATA DEGLI ALPINI

Ispettore Superiore della Polizia di Stato Oscar TONON in forza presso la Questura di Treviso; Maggiore Stefano MAZZANTI Comandante della Compagnia Carabinieri di Treviso; Maresciallo Ordinario Giorgio LA ROSA in forza presso il Comando provinciale della Guardia di Finanza; Ing. Giuseppe QUINTO Vice Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco