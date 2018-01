Giornata del Migrante: il Prefetto Lega in visita ai migranti nei centri della Marca

ODERZO In occasione della Giornata del Migrante il Prefetto Laura Lega è intervenuta alla Santa Messa in Duomo a Oderzo officiata da Monsignor Pizziolo e successivamente ha visitato tre centri straordinari di accoglienza della provincia per poi accogliere nel Centro dell’ex caserma Zanusso di Oderzo il Vescovo Pizziolo che ha voluto portare il proprio saluto ai numerosi richiedenti asilo.

L’iniziativa, che si è svolta in un clima di grande cordialità ed ha destato particolare sensibilità nei presenti, ha rappresentato un momento significativo nel percorso di solidarietà ed integrazione che si sta promuovendo nel territorio. Il Prefetto Lega nel corso della visita ha illustrato le numerose iniziative in corso che stanno coinvolgendo gli ospiti sia all’interno del centro, come i corsi professionali, che all’esterno con i progetti di volontariato avviati nel territorio ed il Vescovo Pizziolo ha avuto così occasione di rendersi conto della realtà dell’accoglienza e di colloquiare con diversi gruppi di richiedenti asilo. Momento culminante della giornata è stato il pranzo condiviso con gli ospiti del Centro, preceduto da un momento di preghiera. A conclusione, un gruppo di richiedenti asilo ha messo in scena una breve rappresentazione sul fenomeno migratorio intitolata “L’imbarco” ed ha fatto dono di alcuni presenti realizzati nel Centro quali un crocefisso di legno analogo a quello donato al Pontefice lo scorso 15 novembre in occasione della visita in Vaticano e di un tradizionale abito africano confezionato su misura.