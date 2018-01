Giornata della Memoria: Treviso consegna le medaglie d'onore ai superstiti dei lager

TREVISO E' stata fissata per il 29 gennaio, alle ore 10 presso l’Auditorium della Provincia di Treviso, la cerimonia commemorativa per la “Giornata della Memoria” istituita dalla legge 20 luglio 2000, n. 211, in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati nei campi nazisti.

Per dare maggiore risalto alla cerimonia e suggellare il senso della memoria comune di tale tragico momento della nostra storia, il Prefetto Laura Lega ha voluto quest’anno che l’evento venisse organizzato in maniera congiunta con l’amministrazione provinciale di Treviso, nel segno dell’unitarietà delle Istituzioni del territorio, e con il coinvolgimento prezioso degli studenti delle scuole superiori della provincia di Treviso per dare testimonianza tra i ragazzi dell’attualità del tema. Tra i diversi momenti commemorativi dell’evento verranno consegnate le Medaglie d’Onore concesse a cittadini italiani, militari e civili, ed ai familiari dei deceduti che sono stati deportati o internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra nell'ultimo conflitto mondiale.