Giornata internazionale della donna: a Erica Boschiero la benemerenza civica di Treviso

TREVISO Mercoledì 8 marzo alle ore 13.00 in occasione della Giornata Internazionale della Donna il sindaco di Treviso Giovanni Manildo, insieme all'assessore alle pari opportunità Liana Manfio, intitoleranno lo Spazio Donna di Treviso a Tina Anselmi. Attivato dal Comune di Treviso nel 2013, gestito dalle educatrici della cooperativa La Esse, lo spazio Donna, con sede in via Alzaia 121 a Fiera, è un contesto per le donne e per la parità, un luogo di supporto, di costruzione dei progetti e di raccolta di proposte. Alle ore 16 il programma dà appuntamento in centro, in Piazza dei Signori, con una manifestazione di sensibilizzazione a cura del Coordinamento Oltre 8 marzo r_Esistenze, un momento di dialogo e confronto con la cittadinanza sul tema della parola e della comunicazione.

A coinvolgere le cittadine e i cittadini sarà anche una performance dell’associazione D’ARTEfatti e a seguire un piccolo momento conviviale in cui sarà offerta la cioccolata calda. La Giornata internazionale della donna si concluderà alle ore 18 all’Auditorium di Santa Caterina per la consegna della civica benemerenza Riflettore Donnaa Erica Boschiero, a cura del Comune di Treviso in connessione con la Commissione Comunale Pari Opportunità.

“Anche quest’anno celebriamo la Giornata della Donna con un ricco programma di appuntamenti. Ringrazio per questo il Coordinamento Oltre l’8 marzo r_Esistenze e tutte le persone che stanno collaborando alle iniziative – dichiara l’assessore alle Pari Opportunità Liana Manfio – Nell’epoca della comunicazione, dei media, dei social network è soprattutto in questi spazi che dobbiamo lavorare per provare insieme a richiamare l'attenzione su quei diritti che sembrano acquisiti, ma che invece vengono spesso disattesi. E sto parlando di diritto alla stessa retribuzione degli uomini che fanno lo stesso tipo di lavoro, diritto a condividere il carico degli impegni familiari, diritto alla carriera. Tutto ciò comporta certamente anche dei doveri ai quali le donne non si sono mai sottratte”.

Il programma #comeparlidime si chiude venerdì 10 marzo alle ore 18.30 al Villaggio Solidale con l'incontro Da donna a donna. Dialogo sui piaceri al femminile a cura del coordinamento LGBTE Treviso con Violeta Benini, ostetrica.