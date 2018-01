Giornata mondiale del Migrante: nella Marca due iniziative ecclesiastiche

CONEGLIANO L’Ufficio “Migrantes” della diocesi di Vittorio Veneto, il cui responsabile è don Adriano Zanette, cooadiuvato per la pastorale dei fieranti e dei circensi da don Mirko Dalla Torre, ha deciso di promuovere due importanti iniziative per la Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato che ricorrerà domenica 14 gennaio.

La prima iniziativa avrà luogo giovedì 11 gennaio, alle 20.30, presso l’auditorium Toniolo di Conegliano dove monsignor Gian Carlo Perego, vescovo di Ferrara e già direttore nazionale di Migrantes, e il vescovo Corrado Pizziolo rifletteranno sul messaggio di papa Francesco per la Giornata mondiale e in particolare sui quattro atteggiamenti che Francesco invita ad avere nei confronti dei migranti: accogliere, proteggere, promuovere, integrare. Perego è stato in questi anni a fianco di immigrati, rifugiati, richiedenti asilo, rom, sinti e camminanti, circensi, lunaparkisti, gente dello spettacolo viaggiante e italiani residenti all’estero.Il suo impegno si è declinato soprattutto nell’attenzione agli indifesi. La tavola rotonda sarà moderata da un giornalista de "L’azione", il settimanale della diocesi di Vittorio Veneto. La seconda iniziativa si svolgerà invece domenica 14 gennaio alle ore 9.30 nel duomo di Oderzo dove il vescovo Corrado Pizziolo presiederà la messa alla quale parteciperà anche una rappresentanza del centro di accoglienza Zanusso che ospita circa trecento richiedenti asilo: tra loro vi sono numerosi cristiani,che contribuiranno ad animare la messa.