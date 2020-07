Si tuffa dal ponte sul lago: 21enne rimane ferito

E' ferito, ma fortunatamente non in pericolo di vita, il 21enne montebellunese che, nel pomeriggio di martedì, è improvvisamente rimasto ferito dopo un maldestro tuffo dal nuovo ponte lungo il bacino artificiale del Lago del Corlo ad Arsiè (BL). E.Z., apparso subito in evidenti difficoltà una volta in acqua, è stato prima raggiunto in pedalò e poi portato a riva dove è stato soccorso dai medici del Suem 118. Una volta stabilizzato, come riporta "il Gazzettino", è stato infine elitrasportato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso per tutte le cure del caso a causa dei traumi riportati nell'impatto.

