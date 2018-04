Giovani e lavoro: a Resana un incontro speciale dedicato a laureati e diplomati

RESANA Un “faccia a faccia” tra imprenditori, dirigenti d’azienda e giovani laureati e diplomati. Il 19 aprile, alle ore 20.30, presso l’Auditorium dell’azienda Metalco, in via della Fornace a Castelminio, si terrà un incontro promosso dal Comune di Resana per cercare di avvicinare i giovani al mondo del lavoro.

“AAA cercasi laureati e diplomati” è il titolo di questa prima serata che vuole far conoscere ai giovani del Comune l’esperienza di imprenditori e dirigenti che guidano aziende di successo presenti nel territorio comunale. “L’idea è quella di dare qualche spunto ai nostri giovani attraverso un colloquio diretto con chi guida le più grosse aziende che abbiamo nel territorio – ha detto il sindaco Stefano Bosa nel presentare l’evento – per i giovani alla ricerca di lavoro o che devono scegliere il loro percorso di studi ci sarà la possibilità di avere dei suggerimenti da chi attualmente da lavoro a centinaia di dipendenti. Potrà questo essere un primo incontro per far conoscere ai giovani studenti il mondo del lavoro e significativa è anche la sede scelta, ovvero la sede di una delle più importanti aziende che abbiamo nel Comune, la Metalco spa che per l’occasione ha messo a disposizione il proprio auditorium”. “Abbiamo incontrato diverse aziende in questi mesi – ha aggiunto l’assessore alle attività produttive Matteo Bellinato – a tutte abbiamo chiesto una attenzione particolare rivolta ai nostri giovani e questo primo incontro è il segnale che le aziende del territorio vogliono crescere assieme al territorio, stimolando l’attenzione dei giovani che vivono, studiano e prossimamente lavoreranno in questo Comune”.