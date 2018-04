Treviso, blitz a Palazzo dei Trecento di Gioventù Opposta

TREVISO Gioventù Opposta l’uno aprile ha effettuato un Blitz presso palazzo dei trecento. I ragazzi del movimento giovanile hanno srotolato uno striscione dal "significato emblematico e goliardico". "Il messaggio trasmesso è in piena linea con la ricorrenza del primo d’aprile. - affermano gli organizzatori - Un mondo utopico dove coesistono occupazione giovanile, sana edilizia scolastica e controllo dell’immigrazione sappiamo per certo che non può esistere, tuttavia invitiamo a fare una riflessione su queste tematiche. La loro importanza certo non può passare in secondo piano e la consapevolezza di ogni singolo studente sui problemi della propria quotidianità potrà per certo risvegliare le coscienze di molti che hanno dimenticato i giovani e svenduto l’Italia".

Attendere un istante: stiamo caricando il video...