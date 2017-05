Il Giro d'Italia si decide nella Marca trevigiana: al via la ventesima tappa

Il grande giorno è finalmente arrivato: nella tarda mattinata di sabato la ventesima tappa del centesimo Giro d'Italia è partita dalla città di Pordenone. In migliaia si sono riversati nelle strade del capoluogo per assistere alla partenza di una gara destinata a essere decisiva.

Centonovanta chilometri che per buona parte saranno percorsi in provincia di Treviso. L'arrivo invece è previsto ad Asiago dopo il muro di Ca' del Poggio, la lunga salita del Monte Grappa, una difficilissima discesa di 26 chilometri, il passaggio nella città di Feltre e infine l’ultima ascesa a Foza, prima dei 15 chilometri conclusivi in falsopiano per tentare l’ultima e disperata stoccata. La competizione è ancora apertissima e, a poche ore dall'ultima cronometro verso Milano, la classifica potrebbe essere stravolta. Nibali dovrà necessariamente inventarsi qualcosa per provare a recuperare secondi preziosi. Lo Squalo è stanco, non è al massimo, ma è un fuoriclasse: deve provarci. Nairo Quintana sarà attaccato da ogni fronte, ma al tempo stesso dovrà attaccare, perché dovrà incrementare il proprio vantaggio su Tom Dumoulin. Attenzione poi alle variabili impazzite Thibaut Pinot, Ilnur Zakarin e Domenico Pozzovivo: se i primi tre si guardano, loro possono far saltare il banco. Insomma, una tappa tutta da vivere.