Carovana rosa nella Marca: ecco tutte le strade chiuse al traffico

CONEGLIANO Tutto pronto per il passaggio del giro d'Italia nella Marca. Sabato 27 Maggio, la penultima tappa "Pordenone-Asiago" partirà verso le ore 12 e prevede l’attraversamento del centro di Pordenone in direzione di Sacile per poi proseguire verso Godega di Sant’Urbano e Conegliano sulla viabilità ordinaria che sarà soggetta a una serie di limitazioni. Si richiederà la chiusura delle rampe di collegamento fra le bretelle dell’autostrada A28 da Fontanafredda, Sacile Est, Sacile Ovest e Godega di Sant’Urbano con la Strada Statale Pontebbana dalle 10 alle 13 di sabato 27 maggio.

Dalle 10.30 alle 13 circa diverse strade nella città del Cima saranno off-limits anche alla possibilità di parcheggio delle auto. Si tratta di via Manin, via Cavour, viale 24 Maggio, piazza 4 Novembre, corso Mazzini, via 11 Febbraio, viale Friuli, via Rosselli, via Garibaldi, corso Vittorio Emanuele II, via Cavallotti, via Lourdes, via Sauro, viale Istria, viale Cesare Battisti. Dopo aver attraversato Conegliano la corsa proseguirà a Bagnolo in località Ca' del Poggio. Qui le strade interessate dallo stop alla circolazione sono via Mire, via Maset, Borgo Antiga, piazza Giovanni XXIII e via dei Pascoli. A San Pietro di Feletto, dalle 11 alle 18 sarà vietata la sosta mentre a Refrontolo chiusa al traffico viale della Vittoria e via Cavalieri. il giro passerà anche per Pieve di Soligo. Ecco le vie chiuse al traffico: via Refrontolo, via Pezzolle, via Conegliano, via Marconi, via Vaccari, piazza Vittorio Emanuele II, via Schiratti, via Vittorio Veneto e via Vallata. Passata Pieve è la volta di Farra di Soligo con la chiusura di via Antonio Bellucci.

Il percorso nel quartier del Piave continua a Follina lungo borgo Bisol, Sottoriva e Pedeguarda per raggiungere via Roma, via Sanavalle e via Paoletti. Il passaggio continua lungo la sp35 nel comune di Miane (via De Gasperi, via Roma, Via San Vito e via S. Antonio) in direzione Combai (per l'esattezza in via Trento, piazza II Giugno e piazza Risorgimento). Si raggiungerà poi Valdobbiadene, dove rimarrà off-limits la sp36 da Guia a San Vito, attraversando Santo Stefano, San Pietro di Barbozza e via Garibaldi. Infine prima di lasciare la Marca la carovana rosa saluterà Segusino lungo la sp28, sempre chiusa al passaggio delle auto.