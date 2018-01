Treviso, da giudice "armato" a candidato "quarta gamba" alla Camera

TREVISO Da giudice "armato" a "quarta gamba". Non è un rebus bensì la notizia che rimbalza da un'aula all'altra del tribunale trevigiano. Il giudice Angelo Mascolo potrebbe essere uno tra i prossimi candidati alla Camera dei Deputati con la cosiddetta "quarta gamba", ovvero quell'ala moderata del centro-destra sotto il nome di "Noi per l'Italia". Il magistrato avrebbe inviato questa mattina, 25 gennaio, una richiesta di aspettativa dal suo incarico attuale - come riporta il Corriere del Veneto - e che ora è al vaglio del Csm.

Il togato era finito tra le cronache nazionali per un'uscita sulla stampa: "Lo stato italiano non è più nelle condizioni di garantire la sicurezza dei cittadini. D’ora in poi faccio da me: quando esco di casa mi metto in tasca la pistola". Una frase che non era proprio piaciuta a tutti tanto da costargli qualche "grattacapo". Ora, come previsto dalla legge, il giudice "armato" lascerà la toga per scendere in campo al fianco di molti volti noti della politica nazionale.