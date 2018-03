Treviso, la giunta comunale incontra i residenti dei quartieri ovest

TREVISO Giovedì 15 marzo alle ore 20.30, presso l’Auditorium dell'Istituto Mazzotti di Treviso si terrà il terzo appuntamento nei quartieri, promosso dal sindaco e dalla giunta comunale per illustrare ai cittadini le attività svolte nei cinque anni di mandato. Dopo le serate molto partecipate con i residenti del centro storico e con quelli di Canizzano, Sant'Angelo e Santa Maria del Sile, la serata di giovedì sarà dedicata ai quartieri di Nord Ovest (Santa Bona, San Pelajo, Monigo, San Paolo, San Liberale). Si tratterà ancora una volta di un momento di confronto, attraverso cui l’Amministrazione intende informare con un’operazione di trasparenza i risultati ottenuti in anni di lavoro.

Ai partecipanti verranno distribuiti due dépliant (uno per i quartieri di Santa Bona e San Pelajo, l'altro per San Paolo, San Liberale e Monigo) completi di molte indicazioni circa le attività svolte: tali materiali saranno poi a disposizione dei cittadini nei centri civici, nelle biblioteche, in tutte le sedi comunali e nelle attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa. Inoltre, su ogni dépliant sarà riportato un qr-code mediante il quale, avvicinando il proprio cellulare, sarà possibile accedere ad una pagina del sito web del Comune, dove è stata caricata la lista dettagliata degli interventi realizzati in ogni quartiere.

“L'operazione-trasparenza dell'Amministrazione sta riscuotendo successo: una tale partecipazione non può che farci piacere – commenta il sindaco di Treviso Giovanni Manildo - significa che l'attenzione da parte dei cittadini nei confronti del nostro operato è alta, cioè che i trevigiani si prendono cura della propria città. Abbiamo scelto di illustrare un atto dovuto, ossia il rendiconto amministrativo, attraverso incontri diretti in ogni quartiere, perché pensiamo che ogni zona abbia la sua specificità, ma anche perché questa amministrazione ha sempre pensato a Treviso come a un’unica città dove ogni intervento ha valore sia per il quartiere dove è stato realizzato sia per la città nel suo complesso. Invito quindi i cittadini dei quartieri Ovest a confrontarsi con noi giovedì sera al Mazzotti”. Gli incontri proseguiranno poi la settimana prossima: il 22 marzo all'Israa di Fiera (quartieri di Fiera e Selvana), il 23 al Teatro Sant'Anna (Santa Maria del Rovere e Sant'Artemio).