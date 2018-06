Moriago della Battaglia: raggiunto il quorum, Tonello rieletto sindaco

MORIAGO DELLA BATTAGLIA Il primo sindaco (ri)eletto nella provincia di Treviso alle elezioni comunali del 10 giugno è Giuseppe Tonello a Moriago della Battaglia.

Una sfida del tutto particolare la sua dal momento che era l'unico candidato nella Marca a presentarsi alle elezioni senza sfidanti. Una lista unica che ha però dovuto fronteggiare l'ombra del commissariamento nel caso in cui l'affluenza non avesse raggiunto il 50% più uno degli aventi diritto di voto. Scommessa che Tonello ha vinto in maniera davvero risicata dal momento che la percentuale di votanti nel suo comune si è fermata al 50,26%, raggiungendo il quorum grazie ad appena sette voti in più del necessario (1409 rispetto ai 1402 che servivano per il quorum). Quanto basta però per ottenere una rielezione e continuare a governare il comune trevigiano che, piccola curiosità, è quello con la più alta percentuale di votanti dall'estero e sembra siano stati proprio quei loro a garantire la riconferma definitiva di Tonello alla guida del paese. Raggiunto dai nostri microfoni il candidato sindaco ha voluto rivolgere un ringraziamento a tutti i suoi elettori: "E' una vittoria molto importante, ringrazio chi è andato alle urne quest'oggi. Abbiamo dato una bella dimostrazione a chi nelle ultime settimane aveva provato a screditare la mia campagna elettorale, non accorgendosi che rischiava di compromettere le sorti di un'intera città":